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Найден способ получить пропуск для поездок без смартфона и интернета
Для этого необходим лишь стационарный телефон
Напомним, что нескольким ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице пропускного режима, что обусловлено распространением коронавирусной инфекции. Так, согласно нововведению, москвичи, которым необходимо воспользоваться любым видом транспорта, обязаны получать специальный пропуск, который представляет собой цифровой код.
Это, казалось бы, подразумевает использование мобильного устройства, а также сети. Однако был найден способ получить пропуск без смартфона и интернета. Так, по словам министра правительства Москвы Алексея Немерюка, для того, чтобы получить пропуск без устройства и выхода в интернет необходимо позвонить со стационарного телефона по специальному номер: +7 (495) 777-77-77.
”Затем они продиктуют свои данные, цель поездки, и им оператор продиктует номер цифрового пропуска, который надо лишь записать на бумагу”, — заключил Немерюк.