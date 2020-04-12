Найден способ получить пропуск для поездок без смартфона и интернета

Это, казалось бы, подразумевает использование мобильного устройства, а также сети. Однако был найден способ получить пропуск без смартфона и интернета. Так, по словам министра правительства Москвы Алексея Немерюка, для того, чтобы получить пропуск без устройства и выхода в интернет необходимо позвонить со стационарного телефона по специальному номер: +7 (495) 777-77-77.

”Затем они продиктуют свои данные, цель поездки, и им оператор продиктует номер цифрового пропуска, который надо лишь записать на бумагу”, — заключил Немерюк.