Найден способ поменять цвет своей PlayStation 5 с белого на черный, синий и даже красный

Реализуется это все через систему сменных боковых панелей. То есть да, некоторое время назад сама Sony подтвердила, что боковые части новой консоли будут съемными, а значит любой желающий, обладающий достаточным способностями, сможет сделать собственные панели. И именно их уже сейчас можно найти в сети по цене 39,99 долларов. При этом производитель аксессуаров отдельно отмечает, что его продукция не является официальной, то есть создаваемой Sony.