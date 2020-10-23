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Найден способ поменять цвет своей PlayStation 5 с белого на черный, синий и даже красный
Причем по достаточно невысокой цене
К сожалению для многих фанатов Sony, компания на данный момент представила лишь белую версию грядущей PlayStation 5. Но, как это часто бывает в наше время, если сам производитель не озаботился удовлетворением спроса, найдутся сторонние компании, желающие взять на себя эту “ношу”. Так, энтузиастами был найден способ поменять цвет своей PlayStation 5 с белого на черный, синий и даже красный.
Реализуется это все через систему сменных боковых панелей. То есть да, некоторое время назад сама Sony подтвердила, что боковые части новой консоли будут съемными, а значит любой желающий, обладающий достаточным способностями, сможет сделать собственные панели. И именно их уже сейчас можно найти в сети по цене 39,99 долларов. При этом производитель аксессуаров отдельно отмечает, что его продукция не является официальной, то есть создаваемой Sony.
На выбор будущим владельцам PlayStation 5 предлагается несколько цветовых вариантов панелей: от черного и синего, до красного и даже камуфляжного цвета.