Найден способ продления срока службы Международной космической станции

На данный момент считается, что оптимальным сроком службы орбитального комплекса будет период до 2024 года. Что важно, несмотря на скорый отказ от использования МКС, ее все равно ближайшие годы планируют пополнить сразу тремя новыми российскими блоками: многоцелевым лабораторный модулем под названием “Наука”, узловым модулем “Причал” и научно-энергетическим модулем. Делается это для того, чтобы улучшить условия проживания космонавтов, а также для расширения научной базы, необходимой для проведения экспериментов.

”Если мы сейчас сделаем у себя там всё новое, то до 2030 года совершенно точно нам будет интересно продолжить работу”, — рассказал Рогозин в разговоре с журналистами ТАСС.