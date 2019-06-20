Найден способ ранней диагностики Альцгеймера

Учёные из американского Исследовательского института трансляционной геномики и Университета Аризоны изучили результаты тестов более чем 60 тысяч людей и выяснили, что склонные к болезни Альцгеймера пациенты могут испытывать первые признаки изменения памяти ещё в двадцатилетнем возрасте.

Таким образом, первые признаки можно заметить и начать профилактику задолго до активной фазы заболевания, которая обычно наступает после шестидесяти лет. Фактически, речь идёт об опережении болезни на 40 лет. Поскольку эффективного лечения от болезни Альцгеймера сейчас не существует, такие ранние меры по предотвращению деменции становятся особенно важны.

В исследовании приняли участие 59 571 человек в возрасте от 18 до 85 лет. Исследователи обнаружили зависимость неблагоприятного семейного анамнеза по Альцгеймеру во всех возрастных группах вплоть до 65 лет. Сильнее всего зависимость семейной предрасположенности к болезни Альцгеймера проявляется у мужчин, а также людей с более низким уровнем образования, диабетом и носителями общих изменений в гене APOE.

Выявление ранних признаков болезни могут помочь начать заранее профилактику для предотвращения деменции. К таким мерам относится здоровый образ жизни, правильное лечение диабета, и так далее.