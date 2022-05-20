Найден способ расщеплять пластик меньше, чем за сутки

Что интересно, новое вещество также может разложить ПЭТ-тару на терефталевую кислоту и этиленгликоль. А их, в свою очередь, специалисты могут в дальнейшем повторно использовать для получения новой упаковки.

Открытие было сделано при изучении компостной кучи. Всего было найдено семь различных ферментов — каждый из них был тщательно изучен в рамках целой серии экспериментов.

По словам самих учёных, они надеются на прорыв в сфере переработки пластика при помощи их изобретения.

Напомним, что совсем недавно специалисты Техасского университета в Остине предложили новый способ переработки пластика за неделю с помощью модифицированного фермента FAST-PETase.