Найден способ расщеплять пластик меньше, чем за сутки

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Найден способ расщеплять пластик меньше, чем за суткиОказывается, так тоже можно было
Учёные из университета в Лейпциге открыли новый фермент PHL7. С его помощью можно расщепить пластик на 90% всего за 16 часов.
Что интересно, новое вещество также может разложить ПЭТ-тару на терефталевую кислоту и этиленгликоль. А их, в свою очередь, специалисты могут в дальнейшем повторно использовать для получения новой упаковки.
Открытие было сделано при изучении компостной кучи. Всего было найдено семь различных ферментов — каждый из них был тщательно изучен в рамках целой серии экспериментов.
По словам самих учёных, они надеются на прорыв в сфере переработки пластика при помощи их изобретения.
Напомним, что совсем недавно специалисты Техасского университета в Остине предложили новый способ переработки пластика за неделю с помощью модифицированного фермента FAST-PETase.