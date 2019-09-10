Найден способ смотреть закрытые посты и сториз в Instagram

Так, буквально в пару кликов в любом веб-браузере можно узнать ссылку на приватные посты и истории, кэшированные на серверах Facebook. По данным издания, по этим ссылки можно получать изображения с серверов Facebook даже после удаления самих постов из соцсети. Причем это относится как к фотографиям, размещенным в ленте, так и к историям, которые удаляются через 24 часа. Правда в случае с приватными историями, ссылки будут “открывать” историю лишь в течение нескольких дней после их публикации.

Facebook уже отреагировал на ситуацию, заявив, что найденный метод практически не отличается по своей сути от создания снимка экрана. “Способ, о котором идет речь, аналогичен тому, что пользователь делает снимок экрана с открытой фотографией друга на Facebook и Instagram, после чего делиться этим снимком с другими людьми. Он не дает людям доступ к личному аккаунту человека”, — рассказал пресс-секретарь Facebook.