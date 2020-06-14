Найден способ создания мороженого с помощью углекислого газа

Так, исследователи из Корнелльского университета, в рамках нового метода, проделывают примерно следующее: они замораживают под давлением вкусную кремообразную массу, которая на выходе представляет из себя вполне себе стандартное мороженое. Единственное отличие, которое оно имеет — такое мороженое немного щекочет язык, наподобие газировки. Также стоит отметить, что подобный способ создания мороженого позволяет производить готовый продукт непосредственно в магазинах.

К слову, при помощи нового метода ученые намерены сократить затраты на производство мороженого, а также снизить уровень вреда, наносимого экологии при данном процессе.