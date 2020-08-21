Найден способ создавать дубликат ключей на основе звуков открытия замка

Речь идет о свежей разработке Сундарая Рамеша и его коллег из Национального университета Сингапура, названной SpiKey. Несмотря на то, что полная статья, дающая полное понимание созданной ими технологии, лишь готовится к публикации, уже сейчас они рассказали о некоторых деталях ее работы - случилось это в рамках международной конференции по мобильным компьютерным системам и приложениям HotMobile 2020.

Как оказалось, основная суть работы технологии заключается в “подслушивании” за звуком, который возникает при прокручивании ключа и смещении подвижных штифтов. В результате полученной информации, SpiKey дает возможность создать дубликат ключа, используя для этого 3D-принтер.

При этом важно понимать, что система несовершенна, а потому выдает несколько вариантов ключей, один из которых обязательно подойдет. Так, например, для замка с шестью штифтами возможны 586 584 варианта их положения — и, соответственно, ключей. Но SpiKey сокращает их число в среднем до трех вариантов.