Найден способ создавать менее прожорливое компьютерное «железо»: отдать его разработку ИИ

Компания Synopsys, занимающаяся разработкой софта для электроники и чипов, объявила, что ее инструмент искусственного интеллекта DSO.ai уже помог разработать сотни чипов. При этом она прогнозирует, что данная тенденция успешно продолжится и в будущем.

Сообщается, что производители чипов STMicroelectronics и SK hynix уже использовали этот инструмент. С его помощью они смогли ускорить разработку полупроводников в условиях растущей конкуренции.

Стоит отметить, что результаты использования DSO.ai и вправду впечатляют. Проекты микросхем, разработанных с помощью инструмента искусственного интеллекта, показали снижение энергопотребления на 25% и трёхкратное увеличение производительности труда инженеров.

В SK hynix, например, заявили, что инструмент смог уменьшить площадь ячеек памяти на 15%, а общий размер чипа — на 5%.