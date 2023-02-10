Найден способ создавать менее прожорливое компьютерное «железо»: отдать его разработку ИИ

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Проектирование микросхем — сложный и трудоёмкий процесс. Но благодаря внедрению в него искусственного интеллекта, он значительно улучшился.
Фото: Digital Trends
Компания Synopsys, занимающаяся разработкой софта для электроники и чипов, объявила, что ее инструмент искусственного интеллекта DSO.ai уже помог разработать сотни чипов. При этом она прогнозирует, что данная тенденция успешно продолжится и в будущем.
Сообщается, что производители чипов STMicroelectronics и SK hynix уже использовали этот инструмент. С его помощью они смогли ускорить разработку полупроводников в условиях растущей конкуренции.
Стоит отметить, что результаты использования DSO.ai и вправду впечатляют. Проекты микросхем, разработанных с помощью инструмента искусственного интеллекта, показали снижение энергопотребления на 25% и трёхкратное увеличение производительности труда инженеров.
В SK hynix, например, заявили, что инструмент смог уменьшить площадь ячеек памяти на 15%, а общий размер чипа — на 5%.