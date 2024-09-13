Найден способ улучшить работу низкоорбитальных спутников

В настоящее время спутниковые антенны могут работать только с одним пользователем за раз. Для решения этой проблемы компании, такие как SpaceX, запускают тысячи спутников на низкую орбиту. Однако новая технология позволяет одной антенне создавать несколько лучей, передающих сигналы сразу нескольким пользователям. Это уменьшает необходимость в большом количестве спутников и снижает расходы на их запуск.

Новая система, описанная в журнале IEEE Transactions on Signal Processing, позволяет значительно упростить конструкцию спутников. Технология уже прошла тесты на земле, и теперь исследователи планируют испытать ее в космосе.

Этот метод может помочь предотвратить перегруженность орбитального пространства и снизить риск столкновений спутников.