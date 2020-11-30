Найден способ уничтожить коронавирус за секунды

Исследователи из США сумели избавиться от большей части вируса всего лишь 30 секунд, используя для этого холодную плазму. В рамках проведенного эксперимента, специалисты сумели очистить от коронавируса хлопковую маску для лица, а также спортивный инвентарь в виде мячей для футбола и баскетбола. К слову, последние два предмета использовались как имитация поверхности человеческой кожи из-за своей шероховатости.

Отметим, что свежее открытие является заслугой ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Они уже заявили, что рассматривают свой метод как отличный способ уничтожения коронавируса не только на предметах, но и в воздухе.