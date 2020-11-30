Наука и технологии
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Найден способ уничтожить коронавирус за секунды
При этом не повреждая те же защитные маски
COVID-19, как и многие другие вирусы, достаточно живуч. Он способен выживать на разных поверхностях и вплоть до нескольких недель. Но учеными был найден способ, с помощью которого инфекцию можно уничтожить за считанные секунды.
Исследователи из США сумели избавиться от большей части вируса всего лишь 30 секунд, используя для этого холодную плазму. В рамках проведенного эксперимента, специалисты сумели очистить от коронавируса хлопковую маску для лица, а также спортивный инвентарь в виде мячей для футбола и баскетбола. К слову, последние два предмета использовались как имитация поверхности человеческой кожи из-за своей шероховатости.
Отметим, что свежее открытие является заслугой ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Они уже заявили, что рассматривают свой метод как отличный способ уничтожения коронавируса не только на предметах, но и в воздухе.