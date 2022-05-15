Найден способ установить точное время на часах по всему миру

Учёный предложил размещать в зданиях, на транспорте, на воде и суше датчики вторичных космических частиц, таких как мюоны. Они образуются в результате столкновения высокоэнергетических частиц из космоса с частицами атмосферы. Мюоны долго не существуют, являются нестабильными частицами, но, прежде чем распасться, проходят через толщи атмосферы и даже достигают тел людей.

В результате образуются ливни этих частиц, и если разнести специальные детекторы на удалении десятков километров, и даже устанавливать их под землёй, можно получать данные о ливнях частиц. Поскольку каждый из таких ливней случаен и уникален, и определив параметры попавших на детекторы частиц, можно связать их с тем или иным конкретным событием. Именно на эти принципы и опирается предложенная профессором Танакой технология CTS.

Детекторы также будут обмениваться данными о недавних ливнях частиц в атмосфере. Это позволит постоянно корректировать показания часов, опираясь на время регистрации таких событий.

Также учёный считает, что его система может стать альтернативой спутниковым навигационным системам.

По мнению Танаки, если датчики мюонов будут установлены по всей планете, каждое возникновение ливней частиц в атмосфере можно будет локализовать с высокой точностью. При этом его система может стать альтернативным решением в отношении GPS или ГЛОНАСС, потому что сможет работать даже в зданиях и под землёй.

«Принцип надёжен, а технологии, включая детекторы и электронику, уже существуют. Так что мы могли бы воплотить эту идею сравнительно быстро. Эдисон начинал с одной лампочки на Манхэттене. Возможно, нам стоит заимствовать этот подход, начав в одном квартале, потом — во всём Токио и так далее», — подчеркнул исследователь.