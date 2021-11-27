Найден способ взимать деньги с тех, кто не привился от COVID-19

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Найден способ взимать деньги с тех, кто не привился от COVID-19И это при общем уровне вакцинации в более 90%
В сети появилась информация о крайне необычной инициативе властей Южной Корее. Местные чиновники рассматривают возможность перекладывать часть стоимости лечения от COVID-19 на тех граждан, которые не привились.
Основной причиной подобной инициативы называется желание поднять общий уровень вакцинации в стране. При этом на сегодняшний день она составляет 91,2% среди взрослого населения. Для сравнения, в России эта цифра лишь недавно «перешагнула» отметку в 50%.
Что интересно, власти Южной Кореи открыто заявили, что считают уровень в более 90% недостаточным, так как в последнее время в республике наблюдается рост заболеваемости и количества тяжелобольных.
Учитывая, что в среднем лечение одного человека от COVID-19 в Южной Корее обходится в 8,3 тыс долларов, немалая часть непривитых уже совсем скоро может лишиться этого статуса.
Источник: Радио Sputnik