Найден способ взимать деньги с тех, кто не привился от COVID-19

Основной причиной подобной инициативы называется желание поднять общий уровень вакцинации в стране. При этом на сегодняшний день она составляет 91,2% среди взрослого населения. Для сравнения, в России эта цифра лишь недавно «перешагнула» отметку в 50%.

Что интересно, власти Южной Кореи открыто заявили, что считают уровень в более 90% недостаточным, так как в последнее время в республике наблюдается рост заболеваемости и количества тяжелобольных.

Учитывая, что в среднем лечение одного человека от COVID-19 в Южной Корее обходится в 8,3 тыс долларов, немалая часть непривитых уже совсем скоро может лишиться этого статуса.