Найден участок мозга, ответственный за тягу к сладкому

В ходе работы учеными было изучено функционирование фактора роста фибробластов FGF21 - белкового гормона, который задействован в процессе регуляции энергетического баланса организма. Напомним, что ранее сообщалось, что FGF21 формируется в печени как реакция на употребление сахара, оказывая влияние на чувствительность клеток к инсулину. В результате исследования выяснилось, что белок способен модифицировать активность нейронов в вентрально-медиальной части гипоталамуса. Именно эта область мозга ответственна за регулирование сна, пищевого и полового поведения, а также терморегуляции.

Ученые отмечают, что рецепторы для FGF21 присутствуют на поверхности глутаматергических нейронов гипоталамуса. Так, в результате их связи, белок провоцирует увеличение чувствительности клеток к глюкозе, уменьшая тем самым тягу к сладкому.

”Это первая работа, в ходе которой удалось идентифицировать цель гормона в мозге и лучше понять, как организм регулирует потребление сахара”, — поделился профессор Университета Айовы Мэтью Потхофф.