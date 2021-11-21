Найден успокаивающий мужчин и раздражающий женщин запах. Он содержится в фекалиях

Таковым запахом оказалось летучее вещество под названием гексадеканал. Оно выделяется телом человека, и содержится в человеческом дыхании и фекалиях. Для того, чтобы понять, как запах влияет на мужчин и женщин, был проведен соответствующий эксперимент. Всего в него привлекли порядка 127 человек обоих полов в возрасте от 21 до 34 лет. Участникам необходимо было сыграть в экономическую онлайн-игру, понюхав заблаговременно гвоздичное масло. Причем 50% участников добавили в него гексадеканал.

В итоге выяснилось, что женщины, которые понюхали гексадеканал, агрессивно себя вели во время игры, тогда как мужчины, напротив, реагировали на все спокойно. Для достоверности этого факта участники прошли через МРТ-исследование мозга, которое подтвердило, что у женщин этот запах вызывает рост активности нейронов в центрах агрессии, а у мужчин наоборот, активность нейронов в этих центрах снижается.