Найдена часть мозга, отвечающая за нетерпимость к чужому мнению

По данным специалистов, иррациональная уверенность в собственном восприятии мира связана с областью мозга, называемой гештальт-корой. Она находится за ухом, между частями мозга, ответственными за обработку зрения, звука и осязания.

Сообщается, что данный сегмент интегрирует информацию из внешней и внутренней среды, после чего обрабатывает её. При этом специалисты продемонстрировали сильное сходство активности гештальт-коры у людей со схожими политическими взглядами.

Учёные также отметили, что данная особенность мозга может быть самым недооценённым источником конфликтов и недоверия между отдельными людьми и группами. Так, выбирая одну интерпретацию происходящих событий, гештальт-кора буквально подавляет другие.