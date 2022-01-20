Найдена чёрная дыра, не поглощающая, а создающая новые звёзды

Сообщается, что газ, формирующий похожую на штопор структуру, течёт не к центру чёрной дыры. Вместо этого он вытекает из неё к соседней области звездообразования, которая располагается на расстоянии 230 световых лет.

При этом скорость потока составляет 1,6 млн км/ч, что совсем немного для вещества, поступающего из окрестностей чёрной дыры.