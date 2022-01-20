Найдена чёрная дыра, не поглощающая, а создающая новые звёзды

Наука и технологии
Вчера в 23:07
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Найдена чёрная дыра, не поглощающая, а создающая новые звёздыЧто может стать очень важным открытием для современной науки
В сети появилась информация о том, учёные сумели обнаружить необычную чёрную дыру при помощи телескопа Hubble. Космический объект, находящийся в центре карликовой галактики Henize 2-10, не разрушает звёзды, как это бывает обычно, а наоборот — создаёт их.
Сообщается, что газ, формирующий похожую на штопор структуру, течёт не к центру чёрной дыры. Вместо этого он вытекает из неё к соседней области звездообразования, которая располагается на расстоянии 230 световых лет.
При этом скорость потока составляет 1,6 млн км/ч, что совсем немного для вещества, поступающего из окрестностей чёрной дыры.
Учёные отметили, что обнаруженный ими процесс прямо противоположен тому, что наблюдается в более крупных галактиках. Оптимистично настроенные эксперты уже заявляют, что свежее открытие может стать ключом к разгадке появления сверхмассивных чёрных дыр в ранней Вселенной.
Источник: Nature