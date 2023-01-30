Найдена древнейшая мастерская по изготовлению топоров. Ей 1,2 миллиона лет

Сообщается, что команда, состоящая из специалистов из Испании, Германии и Франции, нашла в этой стране мастерскую по изготовлению топоров из обсидиана возрастом 1,2 млн лет.

Таким образом, свежее открытие поставило под сомнение прежние представления о происхождении мастерских по изготовлению топоров. Ранее считалось, что они появились в Европе примерно в среднем плейстоцене (774 000 - 129 000 лет назад).

По словам учёных, топоры, найденные в ходе раскопок в Мелка Кунтур в Эфиопии, изготавливались путем отламывания кусков камня для получения острой кромки и использовались как инструменты и оружие.