Найдена древнейшая в мире настольная игра

Сама находка представляет из себя фигурку из настольной игры викингов hnefatafl, изготовленную из смеси синего и белого стекла. По словам археологов, правила данной игры идентичны правилам традиционных шахмат. Отмечается, что фигурка была создана во времена набегов викингов на территорию Великобритании, а именно в VIII или IX веке. Однако на данный момент эксперты не смогли установить, принадлежала ли находка викингам.