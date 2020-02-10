Наука и технологии
Сегодня 15:23
Найдена древнейшая в мире настольная игра
Ей 1200 лет
Журналисты издания Science Alert сообщили об уникальной находке археологов. Так, на побережье северо-восточной Англии была найдена древнейшая в мире настольная игра, возраст которой, по данным ученых, составляет 1200 лет.
Сама находка представляет из себя фигурку из настольной игры викингов hnefatafl, изготовленную из смеси синего и белого стекла. По словам археологов, правила данной игры идентичны правилам традиционных шахмат. Отмечается, что фигурка была создана во времена набегов викингов на территорию Великобритании, а именно в VIII или IX веке. Однако на данный момент эксперты не смогли установить, принадлежала ли находка викингам.
Археолог Лиза Уэсткотт Уилкинс, в свою очередь, считает, что найденная фигурка относится к той версии игры, в которую в свое время играли элиты Северной Британии еще до того, как викинги заселили эту землю.