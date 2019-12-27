Найдена эффективная замена химиотерапии для больных раком

В ходе исследования ученые проанализировали данные 1483 пациентов больных раком, проходящих лучевую терапию одновременно с химиотерапией, определив, испытывали ли они серьезные побочные явления в течение 90 дней. Так, было установлено, что протонная терапия снижает относительный риск этих побочных эффектов на две трети.

”Это интересно , потому что это показывает, что протонная терапия предлагает альтернативный способ лечения, способный уменьшить серьезные побочные эффекты химиотерапии и улучшить здоровье пациентов и их благополучие без ущерба эффективности проводимой терапии”, - поделился ведущий автор исследования Брайан Бауман, доктор медицинских наук, адъюнкт-профессор радиационной онкологии в Пенне и доцент кафедры радиационной онкологии в Медицинской школе Вашингтонского университета в Сент-Луисе.