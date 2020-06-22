Найдена новая причина недосыпа

Для того, чтобы выявить связь между недосыпом и обезвоженностью исследователи провели два эксперименты с привлечением 9559 и 11 903 человек. Ученые проанализировали аналитические параметры мочи добровольцев, а также попросили участников оценить качество сна. Так, было установлено, что в случае недостатка воды в организме провоцируется выработка гормона вазопрессин, которые позволяет удерживать жидкость. Это, в свою очередь, и может быть причиной раннего подъема.

Отмечается, что в случае обезвоженности организма человек обделен качественным сном. Более того, ученые подсчитали, что в в целом в связи с дефицитом воды человек может лишиться двух часов сна.