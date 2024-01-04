Найдена причина «мистических» смертей вскрывавших гробницу Тутанхамона археологов

Гробницу нашёл британский археолог-любитель Говард Картер. Впоследствии почти все, кто имел непосредственное отношение к раскопкам, входил в гробницу, умерли.

Долгое время ходили разные версии и теории о причинах смертей. В основном всё сводилось к мистике и спиритуализму. Но не так давно учёные начали сопоставлять причины и симптомы, зафиксированные при смерти и определили, что ни о какой мистике или каких-то древних технологиях речи быть не может. Подлинная причина — высшие аэробные плесневые грибы Aspergillus.

Этот вид плесени поражает лёгкие, вызывая также и другие болезни. Эти грибы были обнаружены в гробнице Тутанхамона, и умерли участники экспедиции, состоявшейся в 1922 году, от «пещерной болезни». Одним из подтверждений этой гипотезы стали смерти участников раскопок могилы литовского князя Казимира Ягеллончика, которые погибли от неизвестной на тот момент лёгочной инфекции. В этом место тоже были обнаружены Aspergillus.

В гробнице Тутанхамона было обнаружено много пшеницы, на которой эта плесень прекрасно произрастает, а столь долгий период покоя грибка сделал споры плесени крайне вирулентными.

через несколько лет после раскопок умер археолог Картер, ещё раньше его спонсор граф Карнарвон, а затем и все, кто посещал усыпальницу фараона. Кроме охранника сержанта Ричарда Адамсона.

«Потенциально вредные грибы выживают в гробницах чрезвычайно долго. И результаты исследований показывают, что такие длительные фазы покоя могут привести к повышенной вирулентности", — объясняли ранее британские медики Шериф и Тарик Эль-Тавиль.