Найдена смертельно опасная аномалия у зараженных коронавирусом

”В дополнение к пневмонии, поражающей альвеолярные мешочки в легких, мы также обнаружили сотни тромбов по всему легкому. Подобная ситуация не наблюдается при других типах лёгочной инфекции, что отчасти объясняет падение уровня кислорода в крови у пациентов с коронавирусом”, — говорится в заявлении соавтора данного исследования профессора Джеймса О'Доннелла.

Помимо этого специалисты также отметили, что у тех людей, у которых уже наблюдалась повышенная свертываемость крови, зачастую проявлялась тяжелая форма заболевания коронавирусом. В связи с этим, в том числе, им была необходима срочная госпитализация.