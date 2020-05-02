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Найдена смертельно опасная аномалия у зараженных коронавирусом
Которая приводила к тяжелому течению болезни
В научном онлайн-издании Eurekalert была опубликована статья о свежем открытии ученых — ими была найдена смертельно опасная аномалия у зараженных коронавирусом.
”В дополнение к пневмонии, поражающей альвеолярные мешочки в легких, мы также обнаружили сотни тромбов по всему легкому. Подобная ситуация не наблюдается при других типах лёгочной инфекции, что отчасти объясняет падение уровня кислорода в крови у пациентов с коронавирусом”, — говорится в заявлении соавтора данного исследования профессора Джеймса О'Доннелла.
Помимо этого специалисты также отметили, что у тех людей, у которых уже наблюдалась повышенная свертываемость крови, зачастую проявлялась тяжелая форма заболевания коронавирусом. В связи с этим, в том числе, им была необходима срочная госпитализация.