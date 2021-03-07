Найдена связь между группой крови и риском заболеть раком

Ненашева отметила, что у людей с определенной группой крови вероятность заболеть онкологическим заболеванием выше. В частности, чаще раком желудка болеют люди со второй группой крови. В то же время, пациенты со второй и четвертой группой крови чаще сталкиваются с онкологией поджелудочной железы. Что интересно, у людей с первой группой, напротив, меньше склонность к определенным видам рака, в числе которых рак кожи, яичников и легких.

По словам Ненашевой, связь между раком толстого кишечника или молочной железы, на сегодняшний день, не была установлена. Также врач отметила, что 80% случаев развития онкологии обусловлены не генетикой, а образом жизни.