Найдена связь между количеством друзей в социальной сети и враждебностью

Для этого Бумсу Ким, сотрудник Еврейского университета Иерусалима, провел анализ реакции интернет-пользователей из Южной Кореи на сообщения СМИ о вспышке COVID-19 в Китае. Ученый настроил алгоритм, который “обошел” порядка 30 тыс различных сообщений Twitter за период с 10 по 14 февраля текущего года.

В итоге исследователь пришел к выводу, что чем больше у пользователя Twitter “интернет-друзей”, то есть связей в сети, тем, как правило, он более доброжелателен и пишет меньшее количество враждебных сообщений. Ученый считает, что к этому людей подталкивала позитивная реакция других пользователей в комментариях на более цивилизованный стиль общения.