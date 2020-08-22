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Найдена связь между количеством сна и развитием старческого слабоумия

Вреден как недостаток, так и избыток сна
По словам кардиолога Владимира Хорошева, между количеством сна и развитием старческого слабоумия существует связь. Так, людям возрасте следует спать строго определенное врачами количество часов, поскольку недосып может привести к негативным последствиям для сердца, тогда как избыточное количество сна может увеличить вероятность развития слабоумия.

Врач отметил, что оптимальным количеством сна для среднестатистического человека, является восемь часов. Так, именно восемь часов сна необходимо организму для полного восстановления. Однако если у молодежи недосып легко нивелируется, то пожилым людям жизненно необходимо высыпаться.

”У людей в возрасте, тех, кто старше 55 лет и приближаются к 60 годам, должен быть определенный режим сна. У них всегда должен быть спокойный сон не менее восьми часов в сутки. Если пожилые будут спать меньше, то их организм физически будет не успевать восстанавливать ресурсную базу, что скажется на работе всех органов. От этого будут страдать головной мозг, сердце, печень и желудок”, – поделился кардиолог, отметив, что при злоупотреблении сном увеличивается вероятность развития слабоумия.

Автор: Лилик Ми