Найдена связь между количеством сна и развитием старческого слабоумия

Врач отметил, что оптимальным количеством сна для среднестатистического человека, является восемь часов. Так, именно восемь часов сна необходимо организму для полного восстановления. Однако если у молодежи недосып легко нивелируется, то пожилым людям жизненно необходимо высыпаться.

”У людей в возрасте, тех, кто старше 55 лет и приближаются к 60 годам, должен быть определенный режим сна. У них всегда должен быть спокойный сон не менее восьми часов в сутки. Если пожилые будут спать меньше, то их организм физически будет не успевать восстанавливать ресурсную базу, что скажется на работе всех органов. От этого будут страдать головной мозг, сердце, печень и желудок”, – поделился кардиолог, отметив, что при злоупотреблении сном увеличивается вероятность развития слабоумия.