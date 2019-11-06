Найдена связь между курением и шизофренией

”Врачи часто игнорируют носителей психических болезней при борьбе с курением и другими вредными привычками. Наше исследование показывает, что отказ от табака должен улучшать не только физическое, но и душевное здоровье у всех категорий людей, в том числе и больных шизофренией и депрессией”, - рассказал Робин Вуттон из Бристольского университета, который является одним из авторов исследования.

В результате исследования было выявлено, что курильщики в 2,27 раза чаще приобретали шизофрению, а также в два раза чаще сталкивались с депрессией, чем участники, которые не имели данную пагубную привычку. Ученые связывают это с тем, что никотин оказывает негативное влияние на функционирование серотонина и дофамина, а это, как известно, две ключевые молекулы мозга, которые связаны с развитием данных психических расстройств.