Бороду признали способом защититься от рака

Специалист отметила, что щетина, равно как и борода, являются не просто элементом образа, но и способом сохранения здоровья. Так, благодаря бороде кожа сохраняет естественные масла, что ограничивает сухость. ”Борода и любая другая растительность на коже лица надежно защищает кожу лица от прямого попадания ультрафиолета, а это отличный способ защиты от онкологии”, — поделилась врач.

Кроме того, растительность на лице помогает снизить аллергию, выступая в роли своеобразного фильтра, ограничивающего проникновение раздражителей в нос из окружающей среды. Борода защищает лицо от холодных ветров, способствуя сохранению тепла кожи лица, что в свою очередь, также сохраняет здоровье как зубов, так и десен.