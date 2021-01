Найдена связь между недостатком витамина D и ожирением

Результатами исследования ученых из Университета штата Северная Каролина поделилось издание Eat This Not That!. Так, согласно обнародованным данным, недостаток одного витамина способен негативно повлиять на метаболический баланс роста мышц и чреват накоплением жира.

В рамках эксперимента исследователи посадили рыбок данио на рацион питания с отсутствием витамина D.

”У рыбок данио с дефицитом витамина D наблюдалась как гипертрофия, так и гиперплазия — увеличение размера и количества жировых клеток”, — поделился Сет Куллман, автор исследования.

Помимо прочего, специалисты зафиксировали у них повышение показателя триглицеридов и холестерина, что говорит о метаболическом дисбалансе. Также они выяснили, что такая диета привела к увеличению жировых запасов подопытных.