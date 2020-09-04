Найдена связь между поеданием мяса с хрустящей корочкой и болезнями сердца

Несмотря на то, что многие повара советуют готовить мясо на гриле до образования хрустящей корочки, эксперты из научной области советует так не делать. По их словам, хрустящая корочка на жареном красном мясе хоть и выглядит аппетитно, но при этом она же содержит в себе вредные белковые соединения, повышающие вероятность развития болезней сердечно-сосудистой системы. Также подобный тип приготовления опасен для людей с сахарным диабетом, причем причина опасности кроется также во вредном белковом соединении.

”Когда вы обжариваете красное мясо при большой температуре (например, на гриле, в духовке или на сковороде), то в нем появляются конечные продукты гликирования — AGE. Если употреблять обжаренное до корочки мясо систематически, то концентрация AGE в организме растет, препятствуя нормальной работе клеток”, — заявил один из ведущих авторов исследования австралийский ученый Пермал Део.