Найдена связь между прививкой от гриппа и риском развития болезней сердца

Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте Американской кардиологической ассоциации. Выяснилось это в процессе метаанализа, в ходе которого ученые проанализировали данные более чем 237 тысяч человек. В результате выяснилось, что риск летального исхода пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые были вакцинированы от гриппа, был на 18% меньше, чем у непривитых людей.

Помимо прочего было установлено, что у вакцинированных людей на 28% уменьшался риск смерти от других болезней. Кроме того, у привитых людей на 13% меньше вероятности столкнуться с патологиями сердца.