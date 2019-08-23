Найдена связь между психическими отклонениями и заболеваниями почек

По словам исследователей, такие заболевания, как депрессия и беспокойство, часто встречаются у детей и взрослых с почечной недостаточностью. Для полноценного анализа ученые, во главе с доктором медицинских наук Полом Киммелом, исследовали случаи госпитализации с психиатрическими диагнозами людей, имевших заболевания, связанные с почечной недостаточностью в период с 1996 по 2013 года.

В итоге ученые пришли к выводу, что люди, имевшие проблемы с почками, также были более подвержены наличию психических заболеваний.

В сопровождающей исследование статье подчеркивается, что больные, истории которых изучали ученые, нуждаются в особенном сочувствии со стороны медицинских работников, поскольку пациенты имеют дело с болезнями на грани жизни и смерти.