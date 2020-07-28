Найдена связь между сотрясением мозга и слабоумием

Сообщается, что сотрясение мозга приводит к нарушениям функционирования вегетативной нервной системы. Кроме того, травма также негативно сказывается на притоке крови к мозгу и вокруг него. По данным ученых, несмотря на то, что восстановиться после черепно-мозговая травмы можно за неделю, она может иметь и последствия в будущем.

Согласно данным, полученным в ходе исследования, сотрясение мозга увеличивает вероятность развития слабоумия на 72%, тогда как риски развития болезни Паркинсона вырастают на 57%. Отмечается также, что второе сотрясение мозга только усугубляет данную ситуацию.