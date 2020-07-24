Найдена связь между сушкой белья на балконе и раком

Так, по словам эксперта, белье, которое высохло на балконе рискует приобрести не свежесть, а сразу несколько химических элементов. А все потому, что в условиях городской среду белье будет выступать в роли своеобразного фильтра между окном и домом, поглощая различные взвешенные частицы, в том числе и тяжелые металлы, сажа, пыль от стирания тормозных колодок и шин, которые являются канцерогенами.

Ястребцев сообщил, что продолжительных контакт с канцерогенами, которые расположились на постельном белье, может способствовать ухудшению функционирования легких, а также увеличивать вероятность возникновения опухоли.

”Во сне мы проводим примерно восемь часов в день. Все это время мы лежим на подушке, на постельном белье и вдыхаем эту пыль. При этом эти частицы и эти тяжелые металлы попадают к нам в организм. Дальше все зависит от того, насколько организм человека крепкий и как он с этим справится. Так или иначе, будет негативное воздействие. Конечно, человек сразу не заболеет, но это будет нагрузка на организм. Это негативный фактор”, — отметил специалист.