Найдена связь между течением COVID-19 и группой крови

Так, согласно опубликованным данным, наибольший риск тяжелого течения коронавирусной инфекции имеют представители второй группы крови. В то же время, люди, имеющие третью или четвертую группу крови имеют меньшие риски тяжелой болезни, чем люди со второй, однако он больше, чем у представителей первой группы.

”Влияние группы крови не объясняется факторами риска, которые мы рассматривали (возраст, пол, гипертония, сахарный диабет, избыточный вес, хронические сердечно-сосудистые заболевания и заболевания легких)”, — отметили ученые.

Напомним, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 584 680 зараженных коронавирусом нового типа. За последние сутки количество инфицированных выросло на 7 728 человек.