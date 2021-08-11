Найдена связь между уменьшением роста и приближающейся смертью

Выводы научной работы опубликовало издание BMJ Open. Ученые заметили, что многие люди, достигшие 50 лет, начинают терять в росте. Причем процесс этот ускоряется после 70 лет. Происходит это может по ряду причин, начиная от уплощения позвоночных дисков, компрессионными переломами позвоночника, заканчивая искривлением осанки. Исследователи же пришли к выводу, что уменьшение роста является признаком повышенной вероятности скорой смерти от болезней сердечно-сосудистой системы.

В результате мониторинга роста 2406 шведок и датчанок, специалисты подсчитали, что с каждым потерянным сантиметром риск смерти вырастал на 14% у шведок и 21% у датчанок.