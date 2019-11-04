Найдена связь между женским храпом и онкологией

Специалисты провели исследование, в рамках которого были проанализированы данные порядка двадцати тысячи совершеннолетних людей, которые столкнулись с синдромом под названием обструктивное апноэ. Данный синдром является очень распространенным явлением, главные симптомы которого проявляются в многократной остановке дыхания во время сна, а также громким храпом.

В результате проведенного исследования, которое было размещено в издании The European Respiratory Journal, ученые выявили, что 400 исследованных людей имели рак. В то же время, 2,8% из них были женщинами, тогда как процент мужчин составил всего 1,7%. Полученные результаты нельзя назвать доказательством причины развития рака, однако ученые планируют дальнейшее изучение данной гипотезы.