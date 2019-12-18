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Найдена жевательная резинка каменного века
Она позволила извлечь полный образец ДНК древнего человека
В рамках нового исследования, датским ученым удалось обнародовать полный образец ДНК человека из кусочка березы 5000 летней давности, который был использован в качестве жевательной резинки. Так, данный образец сохранил в себе достаточное количество информации, что позволило специалистам установить пол источника, идентифицировать содержание последнего приема пищи и микробов во рту.
Кроме того, благодаря сохранности образца, ученые предположили, что источником была женщина, которая имела темные волосы, темную кожу, а также голубые глаза. По словам авторов, генетически она была ближе к охотникам-собирателям из Европы, чем к жителям центральной Скандинавии.
”Это первый случай, когда весь древний человеческий геном был извлечен из чего-либо, кроме человеческих костей”, - поделилась соавтор исследования Ханнес Шредер из Университета Копенгагена.