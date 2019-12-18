Найдена жевательная резинка каменного века

Кроме того, благодаря сохранности образца, ученые предположили, что источником была женщина, которая имела темные волосы, темную кожу, а также голубые глаза. По словам авторов, генетически она была ближе к охотникам-собирателям из Европы, чем к жителям центральной Скандинавии.