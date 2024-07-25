Найденная бактерия ускорит заживление ран у диабетиков

Опубликовано 25 июля 2024, 21:11
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Найденная бактерия ускорит заживление ран у диабетиковПоказало исследование
Новое исследование Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете показало, что бактерия Alcaligenes faecalis (A. faecalis) способна ускорять заживление трудноизлечимых ран у диабетиков. В отличие от вредных бактерий, A. faecalis, обнаруженная в хронических ранах, способствует заживлению.
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Исследователи выяснили, что эта бактерия стимулирует движение кожных клеток, необходимых для закрытия ран, подавляя ферменты, которые чрезмерно продуцируются у диабетиков. Команда ученых провела тесты на диабетических мышах и образцах кожи человека, показывая, что инокуляция A. faecalis ускоряет заживление ран без признаков инфекции. Также бактерия способствовала росту кератиноцитов, основных клеток заживления ран.
Исследование выявило, что A. faecalis нормализует уровень ферментов, разрушающих коллаген, что способствует быстрому заживлению.