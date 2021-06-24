Найденный мёртвым создатель антивируса McAfee не раз предупреждал о своей смерти

Так, ещё 15 октября 2020 года предприниматель писал, что не планирует совершать самоубийство. Он открыто заявлял, что всем доволен и у него есть друзья, пишет Lenta.ru. Более того, он отмечал, что если его найдут повешенным, то это будет не его «вина».

Также в 2019 году Макафи предупреждал, что официальные лица США отправляли ему угрозы в «скрытых сообщениях». И на случай, если с ним что-то случится, предприниматель даже сделал татуировку с надписью «Whackd». В английском сленге это слово означает «убитый» или «выйти из игры».

Напомним, что Джон Макафи был найден мёртвым в барселонской тюрьме. Это произошло практически сразу после того, как суд принял решение о его экстрадиции в Соединённые Штаты.