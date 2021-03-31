Найдено доказательство отказа Samsung от собственной системы в «умных» часах

Так, интернет-энтузиасты решили изучить исходный код фирменного приложения Galaxy Wearable. Как пишет SamMobile, в нём было найдено упоминание будущих носимых гаджетов компании под кодовыми именами Fresh and Wise (Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch Active 4 соответственно).

В том же приложении нашлись и следы совершенного нового плагина, называемого water. Судя по всему, он будет выступать в качестве «слоя» совместимости с Wear OS. Это, считает инсайдер, является очень весомым аргументом в пользу того, что корейская компания намерена перейти от Tizen на WearOS без смены главного приложения для часов.