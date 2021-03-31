Наука и технологии
Сегодня в 15:01
Найдено доказательство отказа Samsung от собственной системы в «умных» часах
Более весомые «пруфы» можно ждать в ближайшее время
Последние несколько недель по сети ходили слухи, мол Samsung откажется от собственной операционной системы в ближайших смарт-часах. Теперь же было найдено весомое доказательство в пользу данной версии.
Так, интернет-энтузиасты решили изучить исходный код фирменного приложения Galaxy Wearable. Как пишет SamMobile, в нём было найдено упоминание будущих носимых гаджетов компании под кодовыми именами Fresh and Wise (Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch Active 4 соответственно).
В том же приложении нашлись и следы совершенного нового плагина, называемого water. Судя по всему, он будет выступать в качестве «слоя» совместимости с Wear OS. Это, считает инсайдер, является очень весомым аргументом в пользу того, что корейская компания намерена перейти от Tizen на WearOS без смены главного приложения для часов.