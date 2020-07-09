Наука и технологии
Сегодня 09:02
Найдено химическое соединение, уменьшающее вред от радиации
Данное открытие можно будет использовать для “прокачки” защиты людей от воздействия радиации
Как стало известно, американскими учеными было найдено химическое соединение, уменьшающее вред от радиации.
Так, специалисты с Северо-Западного университета в США в рамках множества различных опытов заметили, что защитные свойства вещества от радиации тем выше, чем больше в молекуле содержится серы. В итоге, в качестве гипотезы, ученые решили заменить серу на селен, после чего получили крайне интригующий результат.
Обработанные новым веществом клетки кожи и микробов подвергли воздействию гамма-излучения в 6 грей, которое, благодаря добавлению селена, оказалось в 2−3 раза менее вредным, чем если бы клетки были обработаны эумеланином и феомеланином.
По словам авторов работы, их открытие может быть использовано в качественно ином поиске способов защиты организма человека от радиации.