Найдено химическое соединение, уменьшающее вред от радиации

Так, специалисты с Северо-Западного университета в США в рамках множества различных опытов заметили, что защитные свойства вещества от радиации тем выше, чем больше в молекуле содержится серы. В итоге, в качестве гипотезы, ученые решили заменить серу на селен, после чего получили крайне интригующий результат.

Обработанные новым веществом клетки кожи и микробов подвергли воздействию гамма-излучения в 6 грей, которое, благодаря добавлению селена, оказалось в 2−3 раза менее вредным, чем если бы клетки были обработаны эумеланином и феомеланином.

По словам авторов работы, их открытие может быть использовано в качественно ином поиске способов защиты организма человека от радиации.