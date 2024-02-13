Найдено место в мозге, которое отвечает за восприятие движущихся объектов

В ходе эксперимента с крысами ученые обнаружили, что активность этой цепочки нейронов значительно меняется при изменении частоты мерцания света. Это открывает новые горизонты для изучения инерции зрения и способности мозга «видеть» плавное движение при восприятии дискретных последовательных событий.

Ученые считают, что верхнее двухолмие играет важную роль в работе инерции зрения и восприятии движущихся и мерцающих объектов. Это открытие может помочь лучше понять, как нарушения работы этого региона мозга могут влиять на зрение и привести к различным нарушениям, связанным с оптическими нервами или центральной нервной системой.

Нейрофизиологи планируют дополнительные исследования для более глубокого понимания роли верхнего двухолмия и его влияния на визуальное восприятие, что, в конечном итоге, может помочь в разработке новых методов лечения нарушений зрения.