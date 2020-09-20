Найдено научное объяснение тому, что еда становится вкуснее после ночи в холодильнике

Материал об этом был опубликован авторами издания The Mirror. По словам специалиста по еде Чарльза Спенсера, улучшения вкусовых качеств еды после проведения ночи в холодильнике обусловлено химическим взаимодействием между ингредиентами пищи. Так, к примеру, блюдо карри, для приготовления которого используется порядка 20, а то и 30 специй, требует продолжительного “остаивания”, для того, чтобы все его компоненты могли, взаимодействуя, полностью раскрыться.

Эксперт также отметил, что прежде чем класть еду в холодильник необходимо дождаться его полного остывания. В противном случае увеличивается вероятность распространения микроорганизмов и порчи блюда.