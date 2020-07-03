Найдено новое подтверждение существования Xiaomi Mi Band 5 Pro

Напомним, что нескольким ранее намек на то, что компания планирует выпустить Pro-версию Xiaomi Mi Band 5 были замечены в самом приложении Mi Wear, спустя несколько дней после запуска базовой фитнес-браслета на китайском рынке. Тогда в коде программы засветились слова Kongming, Kongming L, Kongming Pro и Kongming Lite. Стоить также отметить, что модификация Xiaomi Mi Band 5 с модулем NFC в Китае проходила именно под названием Kongming, тогда как под названием Kongming L - версия без NFC.

Сейчас же название Kongming, но с окончанием Pro, было обнаружено в фирменном приложении Mi Fit.