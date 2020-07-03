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Найдено новое подтверждение существования Xiaomi Mi Band 5 Pro
Или улучшенной версии вышедшего Xiaomi Mi Band 5
В сети было найдено новое подтверждение того, что фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 Pro все таки существует. Отметим, что он данная модель должна стать улучшенной модификацией выпущенного Xiaomi Mi Band 5.
Напомним, что нескольким ранее намек на то, что компания планирует выпустить Pro-версию Xiaomi Mi Band 5 были замечены в самом приложении Mi Wear, спустя несколько дней после запуска базовой фитнес-браслета на китайском рынке. Тогда в коде программы засветились слова Kongming, Kongming L, Kongming Pro и Kongming Lite. Стоить также отметить, что модификация Xiaomi Mi Band 5 с модулем NFC в Китае проходила именно под названием Kongming, тогда как под названием Kongming L - версия без NFC.
Сейчас же название Kongming, но с окончанием Pro, было обнаружено в фирменном приложении Mi Fit.