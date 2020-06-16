Найдено объяснение огромному размеру грядущей PlayStation 5

Его озвучил вице-президент команды UX Design Мэтт МакЛаурин. По его словам, такое решение Sony приняла в связи с желанием сделать консоль максимально холодной в процессе игровой сессии.

”Это поколение маленьких суперкомпьютеров. В то время как семинанометровый техпроцесс обеспечивает удивительную энергоэффективность, производительность устройства экстремальна. Эта технология все еще очень молода, поэтому платформа выделяет много тепла. Поэтому нам нужно место для его рассеивания”, — сказал он.

Стоит отметить, что подобном подходе есть немало здравого смысла — достаточно лишь вспомнить, как сильно шумела и нагревалась та же PlayStation 4 уже в середине своего жизненного цикла, запуская такие проекты как Uncharted 4, God of War и Spider-Man. Вполне возможно, что улучшенное охлаждение спасет грядущую PlayStation 5 от подобной участи.