Найдено средство против всех видов коронавирусов

Специалисты из университетов Дьюка и Северной Каролины проанализировали образцы крови двух пациентов. Один из них был заражен оригинальным вирусом SARS-CoV-1 более 17 лет назад, другой переболел COVID-19 уже в наши дни. Им удалось найти более 1,7 тысячи антител. 50 из них были способны связываться как с SARS-CoV-1, так и с SARS-CoV-2. Одно из этих перекрестных антител, код которого DH1047, оказалось особенно эффективным, так как оно способно связываться со множеством коронавирусов, которыми заражаются животные.



В экспериментах на мышах исследователи выяснили, что антитело эффективно нейтрализует как SARS-COV-1, так и COVID-19 и его различные варианты. Найденное антитело оказалось способным снижать тяжесть болезней не только до введения в организм, но и после.Как говорят исследователи, DH1047 способна в будущем послужить основой для универсальных вакцин против коронавируса.