Найдено универсальное средство для лечения алкогольной и никотиновой зависимости

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Найдено универсальное средство для лечения алкогольной и никотиновой зависимостиКакая-то чудо-таблетка
Группа учёных, собранная из специалистов со всего мира, обнаружила необычный препарат. Его отличительной особенностью является эффективность при борьбе как с алкогольной, так и с никотиновой зависимостью.
В рамках исследования учёные изучили данные 400 пациентов из России, живущих с ВИЧ. Они на ежедневной основе курили и определяли себя как людей с алкогольной зависимостью.
При этом как только они начинали принимать данный препарат, употребление ими алкоголя уменьшалось через три месяца, а воздержание от курения наступало в течение шести месяцев. Этим препаратом оказался цитизин.
Отметим, что ранее в июле сотрудники организации Здоровья населения Оксфорда выяснили, что алкоголь способствует уменьшению длины теломер, отвечающих за биологическое старение организма.