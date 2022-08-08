Найдено универсальное средство для лечения алкогольной и никотиновой зависимости

В рамках исследования учёные изучили данные 400 пациентов из России, живущих с ВИЧ. Они на ежедневной основе курили и определяли себя как людей с алкогольной зависимостью.

При этом как только они начинали принимать данный препарат, употребление ими алкоголя уменьшалось через три месяца, а воздержание от курения наступало в течение шести месяцев. Этим препаратом оказался цитизин.

Отметим, что ранее в июле сотрудники организации Здоровья населения Оксфорда выяснили, что алкоголь способствует уменьшению длины теломер, отвечающих за биологическое старение организма.