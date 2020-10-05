Найдено влияние молочной смеси на развитие астмы у детей

Специалисты из Медицинской школы Университета Дзикей в Токио разделили младенцев на две группы: одну с самого рождения кормили исключительно грудным молоком, в то время как другой давали смесь на основе коровьего молока с добавлением необходимых витаминов и аминокислот, пишет научный журнал JAMA Network Open. Наблюдая от двух до шести лет за этими детьми, ученые пришли к выводу, что грудное вскармливание снижает риск развития астмы в возрасте до двух лет.

Специалисты также решили проверить, как влияет на развитие болезни продолжительность кормления ребенка грудным молоком. В конечном итоге, ученые выяснили, что на здоровье ребенка существенно влияет кормление в первые три дня.