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Найдены 24 планеты, пригодные для жизни лучше Земли
В теории, они должны быть вполне себе обитаемы
В сети появилась информация о свежем научном исследовании специалистов. Согласно ему, на просторах Галактики существует сразу 24 планеты, пригодные для жизни лучше Земли.
Астробиологи из США и Германии провели анализ имевшихся у них данных о температуре, влажности и других важных для существования жизни факторах, которые ранее были собраны у 4,500 известных человечеству экзопланет, сообщает РИА Новости. Именно этот анализ и показал, что 24 планеты, известные современной науке, более подходящие для жизни, чем наша родная планета.
С появлением новых космических телескопов мы получим больше информации, поэтому важно выбрать правильные цели <...> Мы должны сосредоточиться на определенных планетах, которые имеют наиболее многообещающие условия для сложной жизни. Важно не замыкаться только на поисках второй Земли, потому что могут быть планеты, которые подходят для жизни даже больше, чем наша.