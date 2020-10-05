Найдены 24 планеты, пригодные для жизни лучше Земли

С появлением новых космических телескопов мы получим больше информации, поэтому важно выбрать правильные цели <...> Мы должны сосредоточиться на определенных планетах, которые имеют наиболее многообещающие условия для сложной жизни. Важно не замыкаться только на поисках второй Земли, потому что могут быть планеты, которые подходят для жизни даже больше, чем наша.

Дирк Шульце-Макух Руководитель исследования